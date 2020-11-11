Леонардно Ді Капріо – 46: в мережі показали, як змінився і погладшав актор. Фото

Олена Кордунова Люди 11:13, 11.11.2020

Знаменитий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо 11 листопада відзначив своє 46-річчя. Так, кінозірка вирішив провести цей день в компанії близьких – батька Джорджа, друга і колеги Еміля Хірша та інших.

Папарацці піймали Ді Капріо на камеру разом з Хіршем і злили знімки в мережу – на кадрах видно, що актор помітно додав у вазі і втратив фізичну форму. Про це пише The Sun.

Знаменитість проводить час на одному з пляжів Малібу в Каліфорнії. Знімки були зроблені напередодні дня народження актора і швидко розлетілися по західних ЗМІ.

Як виглядає Ді Капріо в 46 років.
Мarie Сlaire

Багатьох шанувальників зірки також збентежив факт, що поряд з Ді Капріо на відпочинку з нагоди 46-річчя не було його коханої Каміли Морроне, з якою він неодноразово з'являвся на улюбленому пляжі.

Як зараз виглядає Леонардо Ді Капріо:

Папарацці піймали Ді Капріо на камеру.
Мarie Сlaire
Як змінився Леонардо Ді Капріо.
Мarie Сlaire
Папарацці сфотографували Ді Капріо, який погладшав.
Мarie Сlaire

Як Леонардо Ді Капріо виглядав раніше:

Леонардо Ді Капріо: як виглядав раніше.
People
Леонардо Ді Капріо в юності.
TJ
Молодий Леонардо Ді Капріо.
TJ
Ді Капріо в молодості.
Fotodom
Як виглядав Леонардо Ді Капріо.
Fotodom

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Леонардо Ді Капріо нібито вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Камілою Морроне. Таку інформацію розповсюдили друзі пари, проте самі вони не прокоментували ситуацію.

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