Леонардно Ді Капріо – 46: в мережі показали, як змінився і погладшав актор. Фото

Знаменитий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо 11 листопада відзначив своє 46-річчя. Так, кінозірка вирішив провести цей день в компанії близьких – батька Джорджа, друга і колеги Еміля Хірша та інших.

Папарацці піймали Ді Капріо на камеру разом з Хіршем і злили знімки в мережу – на кадрах видно, що актор помітно додав у вазі і втратив фізичну форму. Про це пише The Sun.

Знаменитість проводить час на одному з пляжів Малібу в Каліфорнії. Знімки були зроблені напередодні дня народження актора і швидко розлетілися по західних ЗМІ.

Багатьох шанувальників зірки також збентежив факт, що поряд з Ді Капріо на відпочинку з нагоди 46-річчя не було його коханої Каміли Морроне, з якою він неодноразово з'являвся на улюбленому пляжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Леонардо Ді Капріо нібито вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Камілою Морроне. Таку інформацію розповсюдили друзі пари, проте самі вони не прокоментували ситуацію.