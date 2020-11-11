Леонардно Ді Капріо – 46: в мережі показали, як змінився і погладшав актор. Фото
Знаменитий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо 11 листопада відзначив своє 46-річчя. Так, кінозірка вирішив провести цей день в компанії близьких – батька Джорджа, друга і колеги Еміля Хірша та інших.
Папарацці піймали Ді Капріо на камеру разом з Хіршем і злили знімки в мережу – на кадрах видно, що актор помітно додав у вазі і втратив фізичну форму. Про це пише The Sun.
Знаменитість проводить час на одному з пляжів Малібу в Каліфорнії. Знімки були зроблені напередодні дня народження актора і швидко розлетілися по західних ЗМІ.
Багатьох шанувальників зірки також збентежив факт, що поряд з Ді Капріо на відпочинку з нагоди 46-річчя не було його коханої Каміли Морроне, з якою він неодноразово з'являвся на улюбленому пляжі.Як зараз виглядає Леонардо Ді Капріо:
Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Леонардо Ді Капріо нібито вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Камілою Морроне. Таку інформацію розповсюдили друзі пари, проте самі вони не прокоментували ситуацію.