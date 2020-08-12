Легкоступову, яка впала в кому, під'єднали до апарату ШВЛ

Російську зірку 90-х Валентину Легкоступову, яка впала в кому через серйозну травму голови, під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, стан артистки вкрай важкий.

Валентину Легкоступову днями виявила її донька. Артистка ще була при тямі, але на її тілі були синці, а голова була розбита. Поруч із нею був її чоловік – відомий яхтсмен Юрій Фірсов. За словами доньки артистки, на той час подружня пара протягом довгого часу зловживала алкоголем.

Юрій Фірсов і Валентина Легкоступова (фото – 24СМІ)

Співачку разом із чоловіком відвезли в наркологічну клініку, з якої яхтсмен утік через добу. Легкоступовій же незабаром стало погано, через що знадобилася термінова госпіталізація. У співачки діагностували набряк мозку. Було проведено трепанацію черепа. Зараз вона перебуває в комі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Москві поліція затримала Юрія Фірсова – чоловіка співачки Валентини Легкоступової. Його підозрюють у побитті артистки. Сам Фірсов стверджує, що його дружина сама впала й отримала травму.