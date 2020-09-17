Легкоступова була побита перед смертю: у справі співачки трапився новий поворот

Російська співачка Валентина Легкоступова була госпіталізована перед смертю з численними тілесними ушкодженнями.

Відповідні дані про передсмертних травмах артистки опублікував Telegram-канал Mash прикріпивши до публікації висновок медиків. За словами інсайдерів, лікарі виявили у Легкоступова закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, гостру гематому лівої лобної, тім'яної, скроневої і потиличної долі, а також гематоми тулуба і кінцівок.

"Характер пошкоджень, їх кількість і поширення по всьому тілу вказують на те, що перед смертю вона була жорстоко побита. В результаті одиничного падіння подібні травми вийти не можуть", - прокоментував висновок медиків адвокат дочки Легкоступова Сергій Жорін.

Telegram-канал Mash

Відзначається, що діти співачки підозрюють вітчима – Юрія Фірсова. Він провів в шлюбі з Легкоступова всього 40 днів.

Нагадаємо, Легкоступова була знайдена у себе вдома з пробитою головою. Її госпіталізували 8 серпня з набряком мозку, жінка перебувала в комі. На тілі співачки були знайдені синці. Коли її знайшли в квартирі, поруч був чоловік, Юрій Фірсов, який пізніше втік. 14 серпня співачка померла.

Юрій Фірсов і Валентина Легкоступова (Instagram Валентини Легкоступової)

Як повідомляв OBOZREVATEL, медсестра травматологічного відділення лікарні в Москві, де лежала Легкоступова, зізналася, що журналісти хотіли купити фото мертвої артистки за 500 тисяч рублів (185 тисяч гривень).