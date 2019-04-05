Легендарному Хіту Леджеру могло бути 40: чому він помер

4 квітня 1979 року народився легендарній австралійський актор Хіт Леджер. За своє життя він знявся в 19 фільмах, серед яких оскароносні картини "Горбата Гора" і "Бетмен. Темний лицар". Зауважимо, що Леджер став другим актором у світі, який отримав Оскар посмертно.

22 січня 2008 року о 15:31 Хіта Леджера знайшли мертвим у його квартирі на Манхеттені. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про життя і причини смерті легендарного актора.

Молодість

Хіткліфф Ендрю Леджер народився 4 квітня 1979 року в місті Перт (Західна Австралія). Його мама була вчителькою французької, а батько автогонщиком і гірським інженером. Батьки майбутнього актора розлучилися, коли йому було 11 років. Під час навчання у Гілфордскій граматичній школі для хлопчиків Леджер активно займався спортом, захоплювався танцями і грав у шкільній театральній студії.

У 15 років він став керівником шкільної акторської команди.

Акторська кар'єра

У 17 років Хіт поїхав у Сідней. У 1996 році він отримав роль велосипедиста-гея в телевізійному серіалі про молодих спортсменів "Пот". У 1997-му Леджер знявся у фільмі з життя підлітків "Чорна скеля", а у 1999 році актор отримав свої перші ролі в Голлівуді. Він зіграв у чорній комедії "Пальці віялом", а також у комедії "10 причин моєї ненависті".

У 2000 році Леджер отримав одну з центральних ролей у фільмі Роланда Еммеріха "Патріот", де зіграв разом із Мелом Гібсоном. Незабаром він знявся в головній ролі у фільмі "Історії лицаря" (2001).

2005 рік став для Леджера піком його кар'єри. Роль ковбоя-бісексуала у фільмі Енга Лі "Горбата гора" принесла йому неймовірний успіх. Ця стрічка була удостоєна трьох премій "Оскар", чотирьох премій "Золотий глобус", а також отримала приз "Золотий лев" Венеціанського кінофестивалю. Хіта ж номінували на "Оскар" за "кращу чоловічу роль".

У 2007 році були завершені зйомки продовження саги про Бетмена — "Темний лицар", де актор виконав роль лиходія Джокера. За цю роль Хіт Леджер був посмертно удостоєний премії "Оскар".

Трохи пізніше Леджер зіграв Тоні у фільмі "Уявляріум доктора Парнаса".

Смерть

22 січня 2008 року о 15:31 Хіта Леджера знайшли мертвим у його нью-йоркській квартирі на Манхеттені. Токсикологічна експертиза показала гостру інтоксикацію, викликану спільною дією болезаспокійливих і транквілізаторів.

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