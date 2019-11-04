Легендарному актору СРСР стало погано під час вистави: що з ним

Відомому радянському актору Василю Лановому несподівано стало погано просто під час вистави "Останні місяці".

Як повідомляється, під час виступу у московському театрі ім. Вахтангова у 85-річного артиста підскочив тиск. Через це навіть довелося перервати постановку.

Василь Лановий Відкриті джерела

Швидка допомога, яка приїхала до театру, оглянула Василя Ланового, проте госпіталізовувати актора не стали.

"Весна-осінь для мене завжди – питання" розгулу "тиску. Коли закінчується цей період – тоді настає якась сталість. А поки нічого не можна сказати, це через погоду завжди. Загалом усе нормально, зараз я перебуваю вдома", – прокоментував Лановий виданню РБК.

Василь Лановий відомий ролями у таких картинах: "Червоні вітрила", "Війна і мир", "Дні Турбіних", "Офіцери".

Василь Лановий Відкриті джерела

Раніше зірка "Іронії долі" був терміново госпіталізований: що з ним.

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