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4 листопада • оновлено в 12:33
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Легендарному актору СРСР стало погано під час вистави: що з ним

1.8т Читати матеріал російською

Відомому радянському актору Василю Лановому несподівано стало погано просто під час вистави "Останні місяці".

Як повідомляється, під час виступу у московському театрі ім. Вахтангова у 85-річного артиста підскочив тиск. Через це навіть довелося перервати постановку.

Василь Лановий

Василь Лановий

Відкриті джерела

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Схудлу на 100 кг зірку "Ліквідації" екстрено госпіталізували

Швидка допомога, яка приїхала до театру, оглянула Василя Ланового, проте госпіталізовувати актора не стали.

"Весна-осінь для мене завжди питання" розгулу "тиску. Коли закінчується цей період тоді настає якась сталість. А поки нічого не можна сказати, це через погоду завжди. Загалом усе нормально, зараз я перебуваю вдома", прокоментував Лановий виданню РБК.

Василь Лановий відомий ролями у таких картинах: "Червоні вітрила", "Війна і мир", "Дні Турбіних", "Офіцери".

Василь Лановий

Василь Лановий

Відкриті джерела

Раніше зірка "Іронії долі" був терміново госпіталізований: що з ним.

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Особа
Василь Лановий
Місце
Росія
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