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25 лютого • оновлено в 13:24
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"Розумію, що завдав їм болю": Легендарний тенор вибачився перед жінками за сексуальні домагання

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Легендарний іспанський оперний співак Пласідо Домінго, якого раніше звинуватили в сексуальних домаганнях, вибачився перед усіма жінками за "завданий біль".

Про це повідомляє агентство Europa Press. Крім того, 79-річна зірка зазначив, що готовий взяти на себе відповідальність за звинувачення, озвучені в останні місяці.

Пласідо Домінго

Пласідо Домінго

Фото: instagram/politicaguru

"Я розумію жінок, які нарешті відчули себе досить комфортно, щоб висловитися. І я хочу, щоб вони зналимені щиро шкода, що я завдав їм болю. Я готовий взяти на себе всю відповідальність за звинувачення, озвучені в останні місяці. Я багато переосмислив в цій історії", - сказав Домінго.

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Також співак додав, що багато жінок, ймовірно, боялися говорити правду, тому що це могло вплинути на їхню кар'єру. Однак зараз він планує зробити все, "щоб ні в кого більше не було такого досвіду".

Пласідо Домінго

Пласідо Домінго

Фото: vestnik.az

"Зараз я розумію, що деякі з цих жінок, можливо, боялися висловлюватися чесно, побоюючись, що це негативно позначиться на їхній кар'єрі. Хоча це ніколи не було моїм наміром, ніхто і ніколи не повинен відчувати себе так. Я планую докласти зусиль, щоб ніхто інший не мав такого досвіду ", – підсумував співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні дев'ять жінок заявили, що, починаючи з кінця 1980-х років, Домінго схиляв їх до занять сексом, примушував до поцілунків або робив натяки сексуального характеру. Деякі навіть розповідали подробиці в фарбах.

Сам співак раніше називав скандал – звинуваченнями 30-річної давності від неназваних осіб, заперечуючи свою провину.

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Автор
Крістіна Долматова
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