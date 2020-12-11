Легендарний корейський режисер Кім Кі Дук помер від коронавірусу

Знаменитий корейський кінорежисер Кім Кі Дук помер в Латвії від коронавірусу на 60-му році життя.

За інформацією ЗМІ, він прибув до Європи в листопаді – режисер нібито планував придбати будинок в Юрмалі. З 5 грудня Кім Кі Дук перестав виходити на зв'язок, смерть настала в ніч на 11 грудня від ускладнень через COVID-19, пише Delfi.

Кім Кі Дук помер від коронавіруса. РБК

Кім Кі Дук (Kim Ki Duk) – всесвітньо відомий південнокорейський режисер і сценарист. Лауреат Венеціанського кінофестивалю за фільми "П'єта" і "Порожній будинок", Каннського кінофестивалю за фільм "Аріран", Берлінського кінофестивалю – за картину "Самаритянка".

Також відомий як автор знаменитих стрічок "Весна, літо, осінь, зима і знову весна", "Натягнута тятива", "Час" та інших.

Кар'єру в кінематографі Кім Кі Дук почав в 1993 році в якості сценариста картини "Художник і злочинець, засуджений до смерті". Також він випробував себе в якості художника – майбутній режисер влаштовував виставки у Франції та інших країнах західної Європи. Перший фільм, який приніс йому популярність, як режисерові – "Крокодил", котрий вийшов на екрани в 1996 році.

За перші 10 років своєї кінокар'єри Кім Кі Дук створив 13 повнометражних стрічок, що вважалося рекордним показником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 10 грудня, в Лондоні на 83 році життя померла британська актриса Барбара Віндзор. Причиною її смерті стала хвороба Альцгеймера, яка з'явилася у знаменитості в 2014 році.