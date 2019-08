Легендарний гурт Slipknot випустив новий альбом: слухати онлайн

9 серпня легендарний американський метал-гурт Slipknot представив свій новий альбом "We Are Not Your Kind".

Про це музиканти повідомили в своєму Twitter-акаунті.

Перед виходом альбому гурт анонсував масштабний північноамериканський тур в рамках проекту "Knotfest Roadshow", в ході якого до Slipknot приєднаються Volbeat, Gojira і Behemoth.

It's here. Our brand new album #WeAreNotYourKind is now available worldwide. Get it now at https://t.co/Whf3TIiJdx pic.twitter.com/OZZ0ZjXJ1e - Slipknot (@slipknot) August 9, 2019

Перший сингл альбому і кліп на пісню Unsainted з'явився 16 травня 2019 року. У ролику музиканти показали нові образи і маски.

Потім 22 червня вийшло відео на пісню Solway Firth, а 5 серпня - Birth Of The Cruel.

Трек-лист альбому We Are Not Your Kind:

Insert Coin Unsainted Birth of the Cruel Death Because of Death Nero Forte Critical Darling A Liar's Funeral Red Flag What's Next Spiders Orphan My Pain Not Long for This World Solway Firth

Як раніше писав OBOZREVATEL, за два дні до релізу нового альбому Rammstein його злили в мережу. Це був перший студійний альбом Rammstein за останні десять років - попередня платівка, Liebe ist für alle da, вийшла в 2009 році.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!