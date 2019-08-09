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Легендарний гурт Slipknot випустив новий альбом: слухати онлайн

1.1т Читати матеріал російською

9 серпня легендарний американський метал-гурт Slipknot представив свій новий альбом "We Are Not Your Kind".

Про це музиканти повідомили в своєму Twitter-акаунті.

Легендарний гурт Slipknot випустив новий альбом: слухати онлайн
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Перед виходом альбому гурт анонсував масштабний північноамериканський тур в рамках проекту "Knotfest Roadshow", в ході якого до Slipknot приєднаються Volbeat, Gojira і Behemoth.

Перший сингл альбому і кліп на пісню Unsainted з'явився 16 травня 2019 року. У ролику музиканти показали нові образи і маски.

Потім 22 червня вийшло відео на пісню Solway Firth, а 5 серпня - Birth Of The Cruel.

Трек-лист альбому We Are Not Your Kind:

  1. Insert Coin

  2. Unsainted

  3. Birth of the Cruel

  4. Death Because of Death

  5. Nero Forte

  6. Critical Darling

  7. A Liar's Funeral

  8. Red Flag

  9. What's Next

  10. Spiders

  11. Orphan

  12. My Pain

  13. Not Long for This World

  14. Solway Firth

Як раніше писав OBOZREVATEL, за два дні до релізу нового альбому Rammstein його злили в мережу. Це був перший студійний альбом Rammstein за останні десять років - попередня платівка, Liebe ist für alle da, вийшла в 2009 році.

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