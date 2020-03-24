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25 березня • оновлено в 00:44
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Легендарний Джаред Лето раптово подзвонив популярним в Україні зіркам. Відео

3.1т
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Популярний американський актор і музикант Джаред Лето подзвонив по відеозв'язку українським телеведучим Лесі Нікітюк та Андрію Беднякову. А також російській блогерці Анастасії Івлєєвій.

Відповідні відео з прямого ефіру голлівудської зірки в Instagram, на своїй сторінці в соцмережі опублікував Бедняков. Він також написав, що це було дуже емоційно (щоб переглянути ролики, доскрольте новину до кінця).

Джаред Летой й Андрій Бедняков

Джаред Летой й Андрій Бедняков

Скріншот з відео

"У мене істерика. Це було дуже емоційно", – написав Бедняков.

Леся Нікітюк, Анастасія Івлєєва і Джаред Лето

Леся Нікітюк, Анастасія Івлєєва і Джаред Лето

Скріншот з відео

Зазначимо, що в опублікованих фрагментах можна почути, як Нікітюк намагалася англійською сказати, що дуже сильно любить Джареда. А Бедняков подякував артистові за те, що той поговорив із Лесею – адже вона його шалена фанатка.

Що стосується Івлєєвої, то вона в прямому ефірі зробила кілька фото з Джаредом Лето. Після чого він їй побажав "берегти себе і залишатися вдома", а також пообіцяв взяти участь в її проекті AGENTSHOW LAND.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джаред Лето порадував киян та гостей української столиці раптовим виступом на вулиці.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Джаред Лето Леся Никитюк Анастасія Івлеева Андрій Бедняков
Теги
шоу шоу-бизнес Instagram карантин
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