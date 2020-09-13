Легендарній "Червоній руті" 50 років: цікаві факти про пісню

13 вересня 1970 року вперше Чернівецька телестудія транслювала перед багатотисячним натовпом на всю Україну композиції "Червону руту" і "Водограй".

На честь ювілею OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про легендарну пісню 70-х років.

Композиція "Червона рута" — одна з всесвітньо відомих українських пісень, автором якої став Володимир Івасюк.

Саме ця композиція стала справжнім хітом серед інших пісень Івасюка. Свою безсмертну пісню автор написав під час навчання в Чернівецькому медичному університеті.

Щоб виконати жіночу партію у "Червоній руті", Івасюку довелося запросити вчительку музичної школи №1 Олену Кузнєцову, оскільки всі роз'їхалися на канікули і не було кому запропонувати цю роль. Разом з нею Івасюк протягом двох тижнів давав життя новій пісні.

Перше публічне виконання пісні "Червона рута" відбулося на сцені Чернівецької філармонії в жовтні 1970 року під час творчого звіту обласної спілки композиторів. Пісню виконав Вижницький ансамбль "Смерічка" Левка Дутковського (солісти Василь Зінкевич і Назарій Яремчук).

Через деякий час композицію вперше записують у виконанні колективу Льва Тарасович.

Практично через рік в серпні був знятий культовий музичний фільм "Червона рута", в якому солісти ансамблю та викладач культосвітнього училища Софія Ротару зіграли головні ролі.

У 1971 році "Червона рута" увійшла до двадцятки переможниць першої радянської "Пісні року", що визначаються за листами слухачів і глядачів. На сцені "Останкіно" композицію виконали Назарій Яремчук, Василь Зінкевич і Володимир Івасюк.

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