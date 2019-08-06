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Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

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Уже в середу, 7 серпня, вийде перший з шести епізодів нового сезону "Беверлі-Хіллз, 90210" ("BH90210").

Так, автори кінострічки вирішили продовжити відому історію і показати головних героїв після 30 років їхнього життя. OBOZREVATEL зібрав знімки, які наочно показують, як герої виглядали в момент нашого з ними знайомства і зараз.

Вперше "Беверлі-Хіллз, 90210" вийшов на телеекрани у 1990 році і його знімали аж до 2000 року. У ньому автори проекту показали життя звичайних американських підлітків. В їхніх історіях було все: перша любов, дружба, зрада, відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Саме тому сюжет кінострічки стрімко підкорив весь світ.

Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Серіал "Беверлі-Хіллз, 90210"

Фото: kp.ru

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Крім цього, серіал розкривав такі теми, як інтимні стосунки, гомофобію, насильство, алкоголізм, наркоманію, жорстоке поводження в сім'ї, расизм, антисемітизм, ранню вагітність і захворювання на СНІД.

Джейсон Прістлі (Брендон Уолш)

Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Дженні Гарт (Келлі Тейлор)

Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Люк Перрі (Ділан МакКей)

Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Шеннен Доерті (Бренда Уолш)

Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Йен Зірінг (Стів Сандерс)

Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Брайан Остін Грін (Девід Сільвер)

Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Торі Спеллінг (Донна Мартін)

Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Габріель Картеріс (Андреа Цукерман)

Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Зазначимо, що серед акторів, які повертаються: Дженні Гарт (Келлі), Джейсон Прістлі (Брендон), Торі Спеллінг (Донна), Ян Зірінг (Стів), Габріель Картеріс (Андреа), Брайан Остін Грін (Девід) і Шеннен Доерті (Бренда). Єдиним, кого не побачать глядачі, буде Люк Перрі, який помер 4 березня 2019 роки після інсульту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прах актора Люка Перрі, зірки серіалу "Беверлі-Хіллз 90210", розвіяли над його фермою в Теннессі (штат в США).

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