Легендарний "Беверлі-Хіллз" повернувся: як змінилися герої за 30 років

Уже в середу, 7 серпня, вийде перший з шести епізодів нового сезону "Беверлі-Хіллз, 90210" ("BH90210").

Так, автори кінострічки вирішили продовжити відому історію і показати головних героїв після 30 років їхнього життя. OBOZREVATEL зібрав знімки, які наочно показують, як герої виглядали в момент нашого з ними знайомства і зараз.

Вперше "Беверлі-Хіллз, 90210" вийшов на телеекрани у 1990 році і його знімали аж до 2000 року. У ньому автори проекту показали життя звичайних американських підлітків. В їхніх історіях було все: перша любов, дружба, зрада, відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Саме тому сюжет кінострічки стрімко підкорив весь світ.

Серіал "Беверлі-Хіллз, 90210" Фото: kp.ru

Крім цього, серіал розкривав такі теми, як інтимні стосунки, гомофобію, насильство, алкоголізм, наркоманію, жорстоке поводження в сім'ї, расизм, антисемітизм, ранню вагітність і захворювання на СНІД.

Джейсон Прістлі (Брендон Уолш)

Дженні Гарт (Келлі Тейлор)

Люк Перрі (Ділан МакКей)

Шеннен Доерті (Бренда Уолш)

Йен Зірінг (Стів Сандерс)

Брайан Остін Грін (Девід Сільвер)

Торі Спеллінг (Донна Мартін)

Габріель Картеріс (Андреа Цукерман)

Зазначимо, що серед акторів, які повертаються: Дженні Гарт (Келлі), Джейсон Прістлі (Брендон), Торі Спеллінг (Донна), Ян Зірінг (Стів), Габріель Картеріс (Андреа), Брайан Остін Грін (Девід) і Шеннен Доерті (Бренда). Єдиним, кого не побачать глядачі, буде Люк Перрі, який помер 4 березня 2019 роки після інсульту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прах актора Люка Перрі, зірки серіалу "Беверлі-Хіллз 90210", розвіяли над його фермою в Теннессі (штат в США).

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