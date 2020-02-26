Американський репер звинуватив Тіматі в крадіжці та расизмі

Американський репер Таліб Квелі, учасник утвореного в 1997 році хіп-хоп-дуету Black Star, звинуватив російського виконавця Тіматі в плагіаті та расизмі. Так, він заявив, що російський артист вкрав у нього назву "Black Star".

Крім того, дісталося і іншим реп-виконавцям з РФ: американець на своїй сторінці в Twitter назвав реперів Оксімірона, СД, Гуфа та Пашу Техніка нацистами.

Таліб Квелі The Flow

Квелі опублікував фото російського репера Віктора Гевіксмана, більш відомого під сценічним псевдонімом СД.

"Я знайшов фотографію російського репера-расиста, який зараз тролить мене. Він показує нацистське вітання. Це огидно, враховуючи, як нацисти ставилися до росіян", – прокоментував він публікацію.

Особливу увагу Квелі приділив Тіматі, підкресливши, що першим створив Black Star, назвавши російського артиста наслідувачем. Він опублікував фотографію репера, на якій той позує на тлі прапора зі свастикою. Як виявилося, знімок є кадром з фільму "Гітлер капут!".

Крім того, Квелі також показав фото Тіматі, де музикант однією рукою тримає дочку а другою тягнеться до камери.

"Ти зробиш вигляд, що не бачиш, як цей нацист йде за мною і тобою?", - підписав фото Квелі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, поділилася фото з аеропорту "Бориспіль". СБУ і Держприкордонслужба назвали знімок "провокацією".

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