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26 лютого • оновлено в 13:48
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Легендарний американський репер звинуватив Тіматі в крадіжці та расизмі: подробиці скандалу

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Американський репер Таліб Квелі, учасник утвореного в 1997 році хіп-хоп-дуету Black Star, звинуватив російського виконавця Тіматі в плагіаті та расизмі. Так, він заявив, що російський артист вкрав у нього назву "Black Star".

Крім того, дісталося і іншим реп-виконавцям з РФ: американець на своїй сторінці в Twitter назвав реперів Оксімірона, СД, Гуфа та Пашу Техніка нацистами.

Таліб Квелі

Таліб Квелі

The Flow

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Квелі опублікував фото російського репера Віктора Гевіксмана, більш відомого під сценічним псевдонімом СД.

"Я знайшов фотографію російського репера-расиста, який зараз тролить мене. Він показує нацистське вітання. Це огидно, враховуючи, як нацисти ставилися до росіян", – прокоментував він публікацію.
Американський репер звинуватив Тіматі в крадіжці та расизмі

Особливу увагу Квелі приділив Тіматі, підкресливши, що першим створив Black Star, назвавши російського артиста наслідувачем. Він опублікував фотографію репера, на якій той позує на тлі прапора зі свастикою. Як виявилося, знімок є кадром з фільму "Гітлер капут!".

This Nazi Russian rapper @timatiofficial is in a group called Black Star . On on sight.

Публікація від Talib Kweli (@talibkweli)

Крім того, Квелі також показав фото Тіматі, де музикант однією рукою тримає дочку а другою тягнеться до камери.

"Ти зробиш вигляд, що не бачиш, як цей нацист йде за мною і тобою?", - підписав фото Квелі.
Американський репер звинуватив Тіматі в крадіжці та расизмі

Як раніше писав OBOZREVATEL, одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, поділилася фото з аеропорту "Бориспіль". СБУ і Держприкордонслужба назвали знімок "провокацією".

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Автор
Марія Дідик
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Николаев Олег
Николаев Олег
АААА! спросил про него Википедию. Цитата: Его имя с арабского языка переводится как «теppoрист», а фамилия в переводе с языка суахили означает «рaсист». И этот фраер запрещает нашим рэперам ковыряться в носу )))
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Николаев Олег
Николаев Олег
Нигга обиделся.
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