Легендарне реаліті про сім‘ю Кардаш'ян закрили

Творці популярного в США реаліті "Сімейство Кардаш'ян (KUWTK)" заявили про закриття шоу, яке виходило в ефір 14 років.

Як написала зірка проєкту Кім Кардаш'ян на своїй сторінці в Instagram, останній двадцятий сезон вийде на початку 2021 року.

"Це сумне рішення для нашої сім'ї. Ми будемо з вдячністю згадувати всіх, з ким встигли познайомитися за ці роки", – відзначила Кім.

Кім повідомила про закриття реаліті-шоу. Instagram Кім Кардаш'ян

Нагадаємо, "Сімейство Кардаш'ян" – американське телевізійне реаліті-шоу, яке розповідає про сестер Кардаш'ян-Дженнер та їхню мати Кріс. Прем'єра проєкту відбулася 14 жовтня 2007 року. З моменту появи шоу незмінно показувало високі рейтинги.

Реаліті-шоу виходило в ефір 14 років. Decider

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глядачі популярного у Великобританії реаліті-шоу "Острів любові" вимагали від каналу ITV відмовитися від подальших зйомок програми після самогубства ведучої Керолайн Флек.