Легендарна Софі Лорен знову повернулася на екрани: як зараз виглядає 86-річна актриса

86-річна легенда кіно і володарка "Оскара" Софі Лорен знову повернулася на екрани після 10-річної перерви.

Так, актриса зіграла головну роль в екранізації роману Ромена Гарі "Все життя попереду". Прем'єра фільму відбулася 6 листопада. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як зараз виглядає Софі Лорен.

За сюжетом фільму, єврейка, яка пережила Голокост, утримує притулок для дітей. Одного разу вона бере на виховання хлопчину з вулиці, який її пограбував. І так починається їх незвичайна дружба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарна італійська актриса і співачка Софі Лорен відверто заговорила про весілля – за словами знаменитості, вона все життя мріяла про пишну церемонію і білу сукню.