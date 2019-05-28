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Легендарна Роговцева потрапила в лікарню? Стало відомо, що з нею

2.1тЧитати матеріал російською

У понеділок, 27 травня, в деяких ЗМІ з'явилася інформація про госпіталізацію української актриси театру й кіно Ади Роговцевої.

Так, інфоприводом послужив знімок на Facebook-сторінці інфекціоніста Ольги Голубовської, лікаря і співробітника національного університету імені О. О. Богомольця. На ньому Голубовська зображена з актрисою в медичній палаті, проте з коментаря лікаря можна зробити висновок, що з Адою Роговцевою все гаразд.

Ада Роговцева

Ада Роговцева

Фото: Кіно-театр.ru

"Наша дорога і легендарна Ада Миколаївна... Здорова і неушкоджена, не хвилюйтеся...", — написала під знімком Голубовська.

Ада Роговцева та Ольга Голубовська

Ада Роговцева та Ольга Голубовська

Фото: facebook/ogolubovska

Ада Роговцева та Ольга Голубовська

Ада Роговцева та Ольга Голубовська

Фото: facebook/ogolubovska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ада Роговцева заявила, що росіяни буквально привчили думати, що українці — це "вигаданий народ".

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Ада Роговцева
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Нормально...а жаль...пора б и сдохнуть
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