Легендарна Роговцева потрапила в лікарню? Стало відомо, що з нею

У понеділок, 27 травня, в деяких ЗМІ з'явилася інформація про госпіталізацію української актриси театру й кіно Ади Роговцевої.

Так, інфоприводом послужив знімок на Facebook-сторінці інфекціоніста Ольги Голубовської, лікаря і співробітника національного університету імені О. О. Богомольця. На ньому Голубовська зображена з актрисою в медичній палаті, проте з коментаря лікаря можна зробити висновок, що з Адою Роговцевою все гаразд.

Ада Роговцева Фото: Кіно-театр.ru

"Наша дорога і легендарна Ада Миколаївна... Здорова і неушкоджена, не хвилюйтеся...", — написала під знімком Голубовська.

Ада Роговцева та Ольга Голубовська Фото: facebook/ogolubovska

Ада Роговцева та Ольга Голубовська Фото: facebook/ogolubovska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ада Роговцева заявила, що росіяни буквально привчили думати, що українці — це "вигаданий народ".

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