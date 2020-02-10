Легендарна американська актриса вдягла на "Оскар-2020" сукню шестирічної давнини. Фото

Легендарна американська актриса Джейн Фонда з'явилася на премії "Оскар-2020", яка пройшла в ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі, в сукні шестирічної давності.

Так, 82-річній зірці випала честь оголошувати переможця у найважливішій номінації – "Найкращий фільм року". Джейн вийшла на сцену в червоній сукні з блискітками з перероблених матеріалів від Elie Saab, в якій вона була на Каннському кінофестивалі у 2014 році. Про це повідомляє Daily Mail.

Джейн Фонда на "Оскарі-2020" і на Каннському кінофестивалі у 2014 році

Джейн Фонда 2020-2014 роки

Зазначається: рішення Фонди з'явитися в сукні шестирічної давності було пов'язано з її заявою про те, що вона більше ніколи не буде купувати нові речі. Актриса багато років є палкою екоактивісткою.

Джейн Фонда

Джейн Фонда

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