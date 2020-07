Легендарна ABBA вперше за 40 років випустить нові пісні: коли чекати

Легендарна шведська група ABBA, яка перемогла на конкурсі "Євробачення-1974", в 2021 році випустить п'ять нових пісень.

Подією поділився з ведучим подкасту Reasons To Be Cheerful Джеффом Ллойдом учасник музичного колективу Б'єрн Ульвеус, пише видання The Independent.

Як розповів виконавець, група написала п'ять нових пісень, які планувалося випустити раніше, однак через технічні складнощі і пандемії коронавирусу релізи довелося перенести.

ABBA випустить п'ять нових пісень Peoples.ru

"Але він пообіцяв мені, що нова музика ABBA вийде в 2021 році", – підкреслив ведучий подкасту.

Відзначимо, що гурт ABBA створили в 1972 році. Назва гурту є акронімом з перших літер імен учасників (Агнета, Б'єрн, Бенні, Анні-Фрід). Пік популярності квартету припав на другу половину 70-х. У 1982 році вийшов останній альбом колективу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 6 липня, стало відомо, що помер легендарний італійський композитор, якого називали "королем саундтреків", Енніо Морріконе.