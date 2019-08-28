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Легенда "Що? Де? Коли?" збив людину: з'явилося відео аварії

1.7т Читати матеріал російською

Магістр інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?" Олександр Друзь влаштував ДТП на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі.

Друзь їхав за кермом автомобіля Volkswagen Polo і збив велосипедиста. Про це повідомляє 78.ru.

Легенда "Що? Де? Коли?" збив людину: з'явилося відео аварії
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Друзь відмовився коментувати подію.

"Так, а в чому питання? Нічого не сталося, все добре, всі танцюють і співають", - сказав він.

Велосипедист не став подавати заяву в поліцію та давати коментарі.

Як писав OBOZREVATEL, головний редактор шоу "Хто хоче стати мільйонером?" Ілля Бер заявив про шахрайство Олександра Друзя, який є головою Міжнародної асоціації клубів ЩДК. За його словами, у магістра "Що? Де? Коли?" в "ігровий тусовці репутація не найкраща".

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Місце
Росія Санкт-Петербург
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