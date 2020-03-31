Легенда 90-х Разін принизив Галкіна через Пугачову: що трапилося

Скандальний російський продюсер Андрій Разін заявив, що Максим Галкін нічого не знає про нафтову свердловину Алли Пугачової бо "він ще маленький" і співачка йому не довіряє.

Таку заяву Разін зробив в коментарі виданню Собеседник.ru.

Андрій Разін gordonua.com

Зокрема, продюсер відповів Галкіну, який висміяв заяву про таємний бізнес Пугачової.

"У тому, що Максим не знає, немає нічого дивного. Це таємниця Алли Борисівни. Він же черговий її чоловік. Може, завтра вона з ним розлучиться? Навіщо вона буде розповідати йому про все, що у неї є? Галкін поки що дитина, тому нічого не знає про нафтову вишку Пугачової. А Алла Борисівна – ще той монстр. Напевно, Галкін у неї ще не в такій довірі. Може, колись, років через 30 або 50, Максим прочитає заповіт Пугачової і побачить, що свердловина насправді є", – заявив Разін.

Алла Пугачова й Максим Галкін Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін заявив, що у співачки Алли Пугачової є таємний бізнес – артистка заробляє на нафті.

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