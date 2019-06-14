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"Ледве відмилася!" Одіозна російська співачка полізла в шахту на Донбасі. Фото

5.8тЧитати матеріал російською

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", спустилася в шахту на Донбасі.

Про це вона розповіла "КП", похвалившись, що ледве відмилася після спуску під землю, де самостійно видобула 50 кг вугілля.

Юлія Чичеріна в шахті

Юлія Чичеріна в шахті

kp

"Я вперше спустилася в шахту і видобула 50 кг вугілля сьогодні! Сама! Відбійним молотком і лопатою! Ось це пригода! Ледве відмилася, тільки з третього разу вийшло", – похвалилася вона.

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Юлія Чичеріна

Юлія Чичеріна

Кадр з відео

Любителька "Л/ДНР" полізла в шахту не просто з цікавості. Там вона знімала кліп, присвячений ліквідованому терористу Олександру Захарченку. "Ти побачиш перемогу, батя! І ця пісня її оплот", – так зачитує речитативом скандальна Чичеріна.

Реп від співачки послухали шахтарі макіївського рудника "Гірник 95", яким вона подякувала за роботу.

"Ледве відмилася!" Одіозна російська співачка полізла в шахту на Донбасі. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День Росії під стінами Кремля також мав виступити гурт "Машина часу". Чичеріна накинулася з нападками на лідера музичного колективу Андрія Макаревича, який був проти видачі паспортів жителям "Л/ДНР".

У підсумку, за декілька днів до концерту музикант розповів, що хтось комусь подзвонив, через що гурт зняли з концерту.

13 червня Чичеріна поскаржилася, що деякі ЗМІ приписали їй виступ під стінами Кремля. Вона пообіцяла "зловити п*длу", яка поширила таку інформацію.

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Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Юлія Чичеріна
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесНовини ДНРНовини ЛНР
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Ну и рожа
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Скирда Женя
Скирда Женя
В правильном направлении чичерена полезла к "бате"!! Только гораздо глубже надо копать!!! Хотя скоро попадёшь к нему своим ходом!!!
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Skorov Pavel
Skorov Pavel
Охлобыстин 2.0
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