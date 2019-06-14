"Ледве відмилася!" Одіозна російська співачка полізла в шахту на Донбасі. Фото

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", спустилася в шахту на Донбасі.

Про це вона розповіла "КП", похвалившись, що ледве відмилася після спуску під землю, де самостійно видобула 50 кг вугілля.

Юлія Чичеріна в шахті kp

"Я вперше спустилася в шахту і видобула 50 кг вугілля сьогодні! Сама! Відбійним молотком і лопатою! Ось це пригода! Ледве відмилася, тільки з третього разу вийшло", – похвалилася вона.

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Юлія Чичеріна Кадр з відео

Любителька "Л/ДНР" полізла в шахту не просто з цікавості. Там вона знімала кліп, присвячений ліквідованому терористу Олександру Захарченку. "Ти побачиш перемогу, батя! І ця пісня її оплот", – так зачитує речитативом скандальна Чичеріна.

Реп від співачки послухали шахтарі макіївського рудника "Гірник 95", яким вона подякувала за роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День Росії під стінами Кремля також мав виступити гурт "Машина часу". Чичеріна накинулася з нападками на лідера музичного колективу Андрія Макаревича, який був проти видачі паспортів жителям "Л/ДНР".

У підсумку, за декілька днів до концерту музикант розповів, що хтось комусь подзвонив, через що гурт зняли з концерту.

13 червня Чичеріна поскаржилася, що деякі ЗМІ приписали їй виступ під стінами Кремля. Вона пообіцяла "зловити п*длу", яка поширила таку інформацію.

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