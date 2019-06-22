Ледве стояв: п'яний Сергій Пєнкін влаштував дебош в аеропорту Москви

Ексцентричного російського артиста Сергія Пєнкіна, якому заборонений в'їзд в Україну, не пустили на борт літака у Внуково.

Як повідомляє Telegram -канал Baza, 58-річний артист не міг стояти на ногах і його відмовилися брати на борт представники авіакомпанії Utair.

Наголошується, що Пєнкін повинен був вилетіти з Москви в Мінеральні Води, однак рейс з невідомих причин затримали на кілька годин. Тоді артист вирішив почекати в барі, випиваючи алкоголь, а коли оголосили посадку, Пєнкін вже ледве стояв на ногах. Сам артист розповів, що поїхав з аеропорту, тому що просто втомився чекати вильоту.

Пєнкін подорожує не один фото Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, про проблеми Пєнкіна зі спиртними напоями було відомо і раніше. Музикант вживав спиртне в одному з кафе міста на Кузнецькому мосту в компанії малознайомих молодих людей і його обікрали, поки він спав на лавці біля кафе.

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