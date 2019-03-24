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Ледве прикрила груди: Лобода викликала ажіотаж відвертим фото

1.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, шокувала мережу відвертим вбранням. Так, вона опублікувала знімок на якому зображена в сукні, яка практично повністю оголила її груди.

Шанувальники артистки зазначили, що вона виглядає дуже відверто. Знімок Лобода розмістила на своїй сторінці Instagram.

Ледве прикрила груди: Лобода викликала ажіотаж відвертим фото

znaj.ua

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Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

"Опудало", "Жах", "Нещира. Всі люди, як люди, а ти кривляка", "Спочатку подумала, що це не людина. На груди було страшно дивитися, як-ніби несправжні. А хоча так і є: груди то несправжні", - пишуть в мережі.

Ледве прикрила груди: Лобода викликала ажіотаж відвертим фото
Ледве прикрила груди: Лобода викликала ажіотаж відвертим фото
Ледве прикрила груди: Лобода викликала ажіотаж відвертим фото
Ледве прикрила груди: Лобода викликала ажіотаж відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала в Instagram приватне фото з ванної кімнати, яким викликала суперечки серед своїх передплатників.

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Особа
Світлана Лобода (LOBODA)
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