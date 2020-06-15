Леді Гагу в обтислих лосинах помітили на вулиці з бойфрендом. Фото

Відому американську співачку Леді Гагу, яка відома своїми незвичними образами, помітили разом із бойфрендом, підприємцем Майклом Поланскі з їжею в руках.

Артистка тримала упаковку з піцею, а її коханий ніс великі пакети. Фото папараці було оприлюднене на Instagram-сторінці Glamour_Russia.

"Леді Гага пам'ятає про своє італійське коріння: співачка не втрачає можливості закупитися в італійському ресторані й пригостити національною їжею свого бойфренда", – йдеться в дописі до фото.

Леді Гага була вдягнена в обтислі лосини й короткий білий топ. На її обличчі – маска.

Леді Гага з бойфрендом

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Леді Гага виглядала до популярності.

Також Леді Гага розповіла про зґвалтування.