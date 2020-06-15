Леді Гагу в обтислих лосинах помітили на вулиці з бойфрендом. Фото
Відому американську співачку Леді Гагу, яка відома своїми незвичними образами, помітили разом із бойфрендом, підприємцем Майклом Поланскі з їжею в руках.
Артистка тримала упаковку з піцею, а її коханий ніс великі пакети. Фото папараці було оприлюднене на Instagram-сторінці Glamour_Russia.
"Леді Гага пам'ятає про своє італійське коріння: співачка не втрачає можливості закупитися в італійському ресторані й пригостити національною їжею свого бойфренда", – йдеться в дописі до фото.
Леді Гага була вдягнена в обтислі лосини й короткий білий топ. На її обличчі – маска.
Леді Гага з бойфрендом
Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Леді Гага виглядала до популярності.
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