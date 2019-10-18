Леді Гага впала зі сцени: в мережі з'явилося відео конфузу

У США відома співачка Леді Гага впала зі сцени після обіймів з шанувальником.

Відео з'явилося на YouTube. Вона запросила одного зі своїх шанувальників на сцену, той не розгубився і обійняв співачку. У відповідь Гага встрибнула йому на руки, але фанат не витримав такого натиску і впав разом з нею в зал.

Леді Гага TMZ

Доля хлопця, який під час падіння приземлився прямо на співачку, невідома. А ось Гага, відбувшись легким переляком, через кілька хвилин продовжила виступ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про те, що Бредлі Купер і супермодель Ірина Шейк, з якою він виховую дочку, розлучилися. Причиною розриву однієї з найкрасивіших пар Голлівуду називають Леді Гагу.

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