"Було кілька разів!" Леді Гага розповіла про зґвалтування

Популярна американська співачка та актриса Леді Гага прикрасила обкладинку грудневого номера журналу Elle, в інтерв'ю якому відверто розповіла про зґвалтування.

Так, за словами зірки, вона стала жертвою сексуального насильства в 19 років. Про це йдеться в матеріалі опублікованому на офіційному сайті видання.

Леді Гага Фото: instagram/ladygaga

"Мене зґвалтували, коли мені було 19 років. Кілька разів. Мене травмували різними способами під час моєї кар'єри рік за роком, але я вціліла і продовжую йти вперед", — заявила Гага.

Леді Гага на обкладинці журналу Elle Фото: elle.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше епатажна американська співачка Леді Гага, яку також називають "королевою монстрів", зважилася на розрив заручин зі своїм менеджером Крістіаном Карина.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!