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7 листопада • оновлено в 13:17
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"Було кілька разів!" Леді Гага розповіла про зґвалтування

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Популярна американська співачка та актриса Леді Гага прикрасила обкладинку грудневого номера журналу Elle, в інтерв'ю якому відверто розповіла про зґвалтування.

Так, за словами зірки, вона стала жертвою сексуального насильства в 19 років. Про це йдеться в матеріалі опублікованому на офіційному сайті видання.

Леді Гага

Леді Гага

Фото: instagram/ladygaga

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"Мене зґвалтували, коли мені було 19 років. Кілька разів. Мене травмували різними способами під час моєї кар'єри рік за роком, але я вціліла і продовжую йти вперед", — заявила Гага.

Леді Гага на обкладинці журналу Elle

Леді Гага на обкладинці журналу Elle

Фото: elle.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше епатажна американська співачка Леді Гага, яку також називають "королевою монстрів", зважилася на розрив заручин зі своїм менеджером Крістіаном Карина.

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Особа
Леді Гага
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