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Леді Гага різко прокоментувала роман з Бредлі Купером: з'явилося відео

11.1тЧитати матеріал російською

Американська поп-виконавиця Леді Гага різко відреагувала на питання про актора Бредлі Купера, з яким їй приписують роман (відео дивіться нижче).

Так, нещодавно зірка виступала в Лас-Вегасі. Коли вона готувалася виконати пісню Shallow, шанувальники почала питати, де Купер. У відповідь Гага непристойно вилаялася прямо в мікрофон, повідомляє The Sun.

Леді Гага різко прокоментувала роман з Бредлі Купером: з'явилося відео

Леді Гага і Бредлі Купер

Фото: ivona.bigmir.net

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"І ще одне. Будьте добрими або йдіть на**й", роздратовано відповіла співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про те, що Бредлі Купер, і супермодель Ірина Шейк, з якою він виховує доньку, розлучилися. Причиною розриву однієї з найкрасивіших пар Голлівуду називають співачку Леді Гагу.

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Особи
Леді ГагаБредлі Купер
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