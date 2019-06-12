Леді Гага різко прокоментувала роман з Бредлі Купером: з'явилося відео

Американська поп-виконавиця Леді Гага різко відреагувала на питання про актора Бредлі Купера, з яким їй приписують роман (відео дивіться нижче).

Так, нещодавно зірка виступала в Лас-Вегасі. Коли вона готувалася виконати пісню Shallow, шанувальники почала питати, де Купер. У відповідь Гага непристойно вилаялася прямо в мікрофон, повідомляє The Sun.

Леді Гага і Бредлі Купер Фото: ivona.bigmir.net

"І ще одне. Будьте добрими або йдіть на**й", — роздратовано відповіла співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про те, що Бредлі Купер, і супермодель Ірина Шейк, з якою він виховує доньку, розлучилися. Причиною розриву однієї з найкрасивіших пар Голлівуду називають співачку Леді Гагу.

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