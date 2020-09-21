Леді Гага – про пережиту душевну травму: я ненавиділа бути знаменитою

Американська співачка та акторка Леді Гага зізналася, що пережила душевну травму через популярність і щодня думала про самогубство.

34-річна артистка в інтерв'ю CBS News показала своє улюблене піаніно, за допомогою якого написала багато пісень. Однак незабаром вона заявила, що музичний інструмент зруйнував її життя, тому що саме він зробив її Леді Гагою.

"Я повністю розчарувалася в собі, я ненавиділа бути знаменитою. Відчувала себе втомленою і виснаженою. Це те, про що я думала. Мій найбільший ворог – Леді Гага", – поділилася співачка.

Леді Гага біля свого піаніно. CBS News

Саме останній альбом Chromatica, який отримав три нагороди MTV Video Music Awards, допоміг артистці вийти з депресії. За її словами, вона знайшла спосіб знову полюбити себе, хоч і колись думала, що цього ніколи не трапиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у межах музичної премії MTV Video Music Awards 2020 Lady Gaga вручили нагороди як найкращій артистці, а також за найкращу пісню року і колаборацію (за спільну з Аріаною Гранде пісню "Rain On Me").