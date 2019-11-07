Леді Гага пікантно оголилася на камеру: гарячі фото

Американська поп-співачка Леді Гага знялася у відвертій фотосесії для обкладинки грудневого номера журналу Elle.
Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в бюстгальтері, продемонструвавши пишні груди. Свій образ Гага доповнила чорними штанами та великим капелюхом.
Леді Гага
Фото: instagram/ladygaga
Леді Гага
Фото: instagram/ladygaga
На іншому кадрі співачка з'явилася в піджаку у великий рожевий горох, який одягла на голе тіло.
Леді Гага
Фото: instagram/ladygaga
Також Леді Гага приміряла яскравий жовтий образ і look в стилі "гламурний Голлівуд".
Леді Гага
Фото: instagram/ladygaga
Фото: instagram/ladygaga
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поп-співачка Леді Гага зробила гаряче фото для обкладинки жовтневого номера американського видання Vogue.
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