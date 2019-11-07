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7 листопада • оновлено в 07:57
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Леді Гага пікантно оголилася на камеру: гарячі фото

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Американська поп-співачка Леді Гага знялася у відвертій фотосесії для обкладинки грудневого номера журналу Elle.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в бюстгальтері, продемонструвавши пишні груди. Свій образ Гага доповнила чорними штанами та великим капелюхом.

Леді Гага

Леді Гага

Фото: instagram/ladygaga

Леді Гага

Леді Гага

Фото: instagram/ladygaga

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Повністю гола: Анджеліна Джолі знялася у відвертій фотосесії

На іншому кадрі співачка з'явилася в піджаку у великий рожевий горох, який одягла на голе тіло.

Леді Гага

Леді Гага

Фото: instagram/ladygaga

Також Леді Гага приміряла яскравий жовтий образ і look в стилі "гламурний Голлівуд".

Леді Гага

Леді Гага

Фото: instagram/ladygaga

Леді Гага пікантно оголилася на камеру: гарячі фото

Фото: instagram/ladygaga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поп-співачка Леді Гага зробила гаряче фото для обкладинки жовтневого номера американського видання Vogue.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Леді Гага
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