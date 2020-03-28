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28 березня • оновлено в 08:04
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Леді Гага без макіяжу: як 34-річна зірка виглядала до популярності

4.4т
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Американська співачка, дизайнер і актриса Леді Гага 28 березня відзначає день народження.

Так, їй виповнюється 34 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як співачка виглядала до того, як стала відомою.

Леді Гага

Леді Гага

instagram.com/ladygaga

Леді Гага народилася 28 березня 1986 року в Нью-Йорку в італійській родині. Мало хто знає, що справжнє ім'я співачки – Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта.

Перший альбом Леді Гаги вийшов у 2008 році. До того, як стати знаменитою, співачка виступала в клубах і працювала штатним автором лейбла Interscope. Але після того, як вокальні дані Гаги привабили репера Ейкона, з нею був підписаний контракт.

"STUPID LOVE" 2/28, midnight ET ❣️ # LG6

Допіс, Поширення Lady Gaga (@ladygaga)

Примітно, що до своєї популярності Леді Гага виглядала кардинально інакше. Пропонуємо побачити раритетні фото.

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага без макіяжу

Леді Гага без макіяжу

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості

Леді Гага в молодості

Pinterest

Леді Гага в молодості і зараз

Леді Гага в молодості і зараз

Pinterest

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Без гриму
Особа
Леді Гага
Місце
США
Теги
день народження люди шоу-бизнес шоу фотографии музика Голливуд зірки макияж зірки без макіяжу
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