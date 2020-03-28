Леді Гага без макіяжу: як 34-річна зірка виглядала до популярності

Американська співачка, дизайнер і актриса Леді Гага 28 березня відзначає день народження.
Так, їй виповнюється 34 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як співачка виглядала до того, як стала відомою.
Леді Гага
instagram.com/ladygaga
Леді Гага народилася 28 березня 1986 року в Нью-Йорку в італійській родині. Мало хто знає, що справжнє ім'я співачки – Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта.
Перший альбом Леді Гаги вийшов у 2008 році. До того, як стати знаменитою, співачка виступала в клубах і працювала штатним автором лейбла Interscope. Але після того, як вокальні дані Гаги привабили репера Ейкона, з нею був підписаний контракт.
Примітно, що до своєї популярності Леді Гага виглядала кардинально інакше. Пропонуємо побачити раритетні фото.
Леді Гага в молодості
Леді Гага без макіяжу
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості
Леді Гага в молодості і зараз
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