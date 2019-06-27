Ледь обличчя не "змило": Мокра Сердючка розсмішила мережу курйозним фото

Український шоумен Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки потрапив під потужну зливу в Києві.

Забавним знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram, повеселив численних шанувальників.

"Київ зараз", – підписав загримований Данилко під знімком, на якому обличчя буквально "змиває" рясним потоком води, що ллється як з відра з неба.

Фотографія мокрої Сердючки викликала вибух емоцій серед шанувальників. Деякі навіть припустили, що шоумена під час дощу машина облила водою.

"Один із способів зняти макіяж", "Актуально", "Спека", "Вєрка красуня", "Дорогу невдало поруч з калюжею переходив?", "Тепер я бачив все", "Блін, машина облила", "Змило", " Вєрка, тримайтеся там! Біжимо з рушниками", – відреагували шанувальники.

Сердючка Instagram@v_serduchka

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Києва 27 червня обрушився ураганний вітер, небо затягнуло чорними хмарами і почалася гроза. Після цього в різних районах почався проливний дощ. У мережі показали фото і відео.

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