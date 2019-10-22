Ледь не помер: стало відомо про найскладнішу операцію Шварценеггера

Кінозірка, ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер ледь не помер під час операції на серці.

Як повідомляє The Mirror, про це він особисто зізнався журналістам, згадавши хірургічне втручання, що відбулося у березні 2018 року.

Незважаючи на те, що пройшло вже багато часу, Шварцнеггер зважився про це розповісти тільки зараз. Рік тому йому успішно замінили легеневий клапан, встановлений ще у 1997 році.

Арнольд Шварценеггер ледь не помер instagram / schwarzenegger /?

За словами актора, під час проведення "рутинної процедури" на операційному столі ситуація змінилася на гірше. Незважаючи на те, що Арні був близький "до зустрічі з творцем", він був стурбований тим, що не встигне увійти в графік, встановлений для зйомок останнього фільму "Термінатор" – "Темна доля".

За словами Шварценеггера, чим старше він стає, тим важче йому відновлювати сили. Незважаючи на складності під час операції, актору все ж вдалося швидко повернутися до спортзалу через тиждень після повернення з лікарні. Однак йому довелося відмовитися від вправи жим лежачи і дотримуватися обережності.

"Чим старше ти стаєш, тим важче стає. Тіло вже не так швидко відновлюється, як раніше. Але вам просто потрібно більше тренуватися. Ось у чому секрет", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після операції в березні 2018 року Шварценеггер в своєму першому коментарі розповів, що радий повернутися.

Він лежав у лікарні "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесі. Стан актора оцінювалося, як стабільний. Він вже не перший раз лягав під ніж. У 1997 році Шварценеггеру замінили аортальний клапан. Екстреності в тій операції не було, але актор вирішив зробити її, поки був молодим.

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