Лазарєва і Білана застукали за ніжним фліртом. Відео

Російських співаків Сергія Лазарєва і Діму Білана застукали під час ніжного флірту.
Так, як передає Vlad Time, відео з артистами було знято ще влітку, проте потрапило на Youtube лише зараз (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Сергій Лазарєв і Діма Білан
hochu.ua
У кадрі можна побачити, як Лазарєв спочатку дбайливо поправляє костюм Білана, потім артисти почали ніжно посміхатися і погладжувати один одного по спині.
Самі артисти поки що ролик не прокоментували.
Сергій Лазарєв і Діма Білан
PeopleTalk
Сергій Лазарєв і Діма Білан
eg.ru
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що спроба організаторів концерту зірок Євробачення в Амстердамі запросити на нього Діму Білана закінчилася скандалом.
Артист нібито відмовився виступати на шоу через те, що на афіші його ім'я було написано маленькими літерами. Та ще й після Сергія Лазарєва.
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