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8 січня • оновлено в 14:49
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Лазарєва і Білана застукали за ніжним фліртом. Відео

1.1т
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Російських співаків Сергія Лазарєва і Діму Білана застукали під час ніжного флірту.

Так, як передає Vlad Time, відео з артистами було знято ще влітку, проте потрапило на Youtube лише зараз (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сергій Лазарєв і Діма Білан

Сергій Лазарєв і Діма Білан

hochu.ua

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У кадрі можна побачити, як Лазарєв спочатку дбайливо поправляє костюм Білана, потім артисти почали ніжно посміхатися і погладжувати один одного по спині.

Самі артисти поки що ролик не прокоментували.

Сергій Лазарєв і Діма Білан

Сергій Лазарєв і Діма Білан

PeopleTalk

Сергій Лазарєв і Діма Білан

Сергій Лазарєв і Діма Білан

eg.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що спроба організаторів концерту зірок Євробачення в Амстердамі запросити на нього Діму Білана закінчилася скандалом.

Артист нібито відмовився виступати на шоу через те, що на афіші його ім'я було написано маленькими літерами. Та ще й після Сергія Лазарєва.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Сергій Лазарєв Діма Білан
Місце
Росія
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