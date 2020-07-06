Лазарєв засвітився на відпочинку з чоловіком: опубліковано відео

Російський співак Сергій Лазарєв засвітився на відпочинку в Сочі з колегою по цеху Алексом Малиновським, з яким йому раніше приписували роман.

Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом "Только никому". На кадрах можна побачити, що знаменитості розважалися на яхті, танцювали, співали й практикували стрибки в море (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Сергій Лазарєв і Алекс Малиновський

Інсайдери зазначають, що Лазарєв і Малиновський відпочивають на Чорному морі разом з друзями. Вони також часто показують один одного у своїх Instagram-сторіз, чого раніше помічено не було.

Нагадаємо: в ЗМІ не раз ходили чутки про роман Лазарєва з Малиновським. Чоловіків часто бачили разом. Минуле літо вони провели в США, не показуючи один одного у своїх соціальних мережах. Однак їх видавали знімки, які були зроблені в однакових місцях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився неоднозначний знімок з "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом з нареченою біля вівтаря.