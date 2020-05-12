Лазарєв вперше показав травму, яку отримав на Євробаченні

Російський співак Сергій Лазарєв вперше показав травму, яку отримав під час репетеціі свого номера для виступу на Євробаченні-2016.

Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий пост.

Сергій Лазарєв gazeta.a42.ru

За словами Лазарєва, він впав зі стіни, яка була декорацією. На знімку, який показав співак, у нього величезний синець на нозі.

"Телефон видав мені спогад чотирирічної давності: Євробачення 2016! Наслідки мого падіння з декорації (зі стіни) на репетиції під час номера напередодні першого півфіналу... Зараз це вже можна викласти. До речі, з тих пір аж до фіналу, мені щоночі снився сон, що я падаю з декорації під час конкурсу – це був мій страшний сон", – пише Лазарєв.

Instagram @lazarevsergey

Сергій Лазарєв на Євробачення 2016 Instagram @lazarevsergey

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомо про особисте життя Сергія Лазарєва і чи правдиві чутки про його нетрадиційну орієнтацію.