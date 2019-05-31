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Лазарєв і його таємна донька: Кіркоров розповів правду про друга

3.2тЧитати матеріал російською

Російський музикант Філіп Кіркоров прокоментував чутки про доньку співака Сергія Лазарєва, народження якої він нібито ретельно приховує. Раніше в ЗМІ повідомили, що дитина з'явилася на світ у кінці травня 2019 року.

Кіркоров спростував чутки і назвав інформацію, яка з'явилася в мережі та ЗМІ маячнею. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Філіп Кіркоров і Сергій Лазарєв

Філіп Кіркоров і Сергій Лазарєв

belnovosti.by

Новини
Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа через серіал "Чорнобиль" від НВО

"Все це нісенітниця і маячня", — заявив Кіркоров.

Лазарєв і Кіркоров

Лазарєв і Кіркоров

gazeta.ru

Зазначимо, що вперше інформація про те, що Сергій Лазарєв вдруге став батьком, з'явилася 26 травня. З чуток, дівчинку артисту народила сурогатна мати, ім'я якої він не називає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нині російський секс-символ, 36-річний Сергій Лазарєв один виховує сина Микиту. Артист ніколи не був у шлюбі, про те, хто народив йому хлопчика, він також не розповідає. Зараз Микиті 4,5 року.

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Особи
Сергій ЛазарєвФіліп Кіркоров
Місце
Росія
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Валевич Борис
Валевич Борис
У мокрожопых не может быть детей .......
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