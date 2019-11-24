Лаявся з Галкіним і Харламовим, погрожував Зеленському: з ким із зірок сварився Олександр Масляков

Президент Міжнародного клубу КВН Олександр Масляков відомий не тільки тим, що з 1964 року є незмінним керівником і ведучим телепередачі.

Масляков неодноразово сварився з іншими гумористами і отримував на свою адресу звинувачення в жорсткій одноосібній позиції щодо гравців клубу КВН. Чому за очі Маслякова у КВН називають "паном" – в матеріалі OBOZREVATEL.

Новини Александр Масляков сделал круговую подтяжку лица

Так нещодавно, влітку 2019 року російський гуморист Максим Галкін зізнався, що Масляков багато років тому вигнав його з журі КВН після одного з випусків шоу. За словами Галкіна, сталося це близько 18-19 років тому.

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"У якийсь момент я не ті оцінки поставив. Всі ставили четвірки-п'ятірки, а я поставив трійку", – зізнався Галкін.

Він уточнив, що на перерві підійшов Масляков і сказав, що у них так робити не прийнято, і шоумен чинить необачно. Тому його викинули з шоу за зайву самостійність.

Максим Галкін в журі КВН кадр Першого каналу Росії

"Я виправився, але з тих пір в журі КВН мене більше ніколи не запрошували", – додав Галкін.

А нинішній президент України Володимир Зеленський, який колись грав у КВН зі своєю командою "95-й квартал", ще в 2006 році сказав, що "в КВНі немає і бути не може друзів".

Володимир Зеленський "Утро"

"У Маслякова завжди була жорстка позиція: якщо ти зробив крок вліво або вправо – знявся у фільмі, серіалі, був показаний по телевізору, – тебе автоматично викреслюють з КВНу. Ми, по суті, були власністю масляковської студії АМіК і, крім гри, ні на що (!) не мали права. Ці жорсткі умови стали однією з причин того, що ми пішли", – розповідав Зеленський.

Крім того, за словами Зеленського, перебуваючи в КВК, він з командою багато гастролював, але отримували вони "жалюгідні копійки": "Гонорару вистачало хіба що на пиріжки – решту прибутку забирала структура".

Володимир Зеленський в КВН кадр Першого каналу Росії

Закінчилося тим, що Володимиру Зеленському суворо заборонили проводити в Києві ювілейний концерт. Йому сказали: "Або прибирай свої афіші, або вас більше немає в збірній". Зеленський обрав другий варіант.

""Афіші не зніму, а значить, ми для вас дійсно більше не існуємо". Так в телефонному режимі назавжди закінчилося наше спілкування з Клубом веселих і кмітливих", – розповідав Зеленський.

Відомий в Росії гуморист, в минулому гравець КВН Гарік Харламов теж свого часу розгнівав Олександра Маслякова.

Гарік Харламов "Факти"

Будучи капітаном команди "Незолота молодь", він паралельно з грою взяв участь в телепроекті "Радіоманія", чим викликав гнів Олександра Васильовича.

Гарік Харламов в КВН кадр Першого каналу Росії

Харламова оголосили персоною нон-грата. І тільки через кілька років він зміг з'явитися на сцені КВН вже в якості запрошеного гостя.

А недавно на Олександра Маслякова подали до суду. У ролі позивача виступила компанія "Група 7", від якої Масляков вимагав прибрати слово КВН з назви документального фільму "КВН: свідоцтво про народження". Компанія вважає, що ведучий володіє правами на товарний знак КВН безпідставно, адже цю гру придумали в 1961 році Сергій Муратов, Альберт Аксельрод і Михайло Яковлєв, а Масляков був запрошений на роль ведучого лише в 1964-му, коли все вже було придумано.

Олександр Масляков КВН

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Олександра Маслякова знайшли особняк за 400 мільйонів. Угоду було укладено в березні 2019 року, Масляков-старший придбав будинок площею 654 квадратних метра на ділянці в 36 соток.

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