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Латекс, декольте і розрізи до пояса: найяскравіші вбрання "Золотої Жар-птиці"

1.4тЧитати матеріал російською

У четвер, 18 квітня, відбулася церемонія нагородження національної української музичної премії "Золота Жар-птиця" в палаці "Україна". У 2019 зробили кілька номінацій, в яких брали участь як відомі так і молоді.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найяскравіші вбрання артистів на церемонії.

Латекс, декольте і розрізи до пояса: найяскравіші вбрання "Золотої Жар-птиці"

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Співачка Галина Завійська вирішила поєднати головні тренди цього сезону. Вона одягла білий костюм в смужку і доповнила його майкою в горох.

Дівчата з групи SELFY вирішили епатувати публіку і одягли латексні костюми.

Настя Каменських з'явилася на церемонії в напівпрозорому платті. Образ доповнила шкіряна куртка і яскравий макіяж.

Наталя Морозова вирішила продемонструвати свої стрункі ноги і вибрала коротке плаття, підкресливши талію синім поясом.

Світлана Тарабарова одягла ніжну бежеву сукню.

Тіна Кароль прийшла на церемонію в незвичайній сукні, білий корсет якого був прикрашений зображенням тигра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році за статуетку у вигляді золотого пера на цій музичній премії боролися 60 популярних сольних виконавців і колективів в 12 номінаціях.

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