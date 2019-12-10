Ласточкін розповів про серйозну розмову із Зеленським у гримерці

Український комік Ігор Ласточкін розповів про розмову з Володимиром Зеленським, яка відбулася ще до того, як він став президентом України.

Так, у новому інтерв'ю для YouTube-каналу Andrey Predelin ведучий поцікавився у Ласточкіна, чи правда те, що перед виборами Зеленський радився з ним – йти на вибори чи ні?

кадр з відео

У свою чергу, комік заявив, що Зеленський не радився з ним:

"Ні, це не так було. Це я запитав: "Ти дійсно зважився, ти хочеш? Ти йдеш чи не йдеш? "А він такий повертається: "А що?!" Я, каже, не знаю. Я кажу: "Ну, це, як мінімум цікаво, а, по-друге, незвично. Такого ще не було". Ну, Володимир Олександрович теж не пальцем роблений. У нього і освіта юридична".

Така розмова між двома коміками, за словами Ласточкіна, відбулася ще в червні.

Ігор Ласточкин кадр з відео

Також ведучий поцікавився у Ігоря з приводу серіалу "Слуга народу":

"Слуга народу" – так випадково вийшло? Просто була ідея класного серіалу, а потім, чому б і ні. Чи це такий довгограючий план?

На що Ласточкин відповів:

"Мені здається, це вже під час придумування і самого знімального процесу з'явилася ідея, що це хороша піар-кампанія".

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