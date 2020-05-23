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23 травня • оновлено в 04:02
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Ларисі Гузєєвій – 61: гострі висловлювання зірки "Давай одружимося" про життя та чоловіків

1.1т
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23 травня російська актриса, телеведуча й зірка шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва відзначає день народження. Їй виповнюється 61 рік.

Незважаючи на те, що за плечима артистки багато ролей у популярних картинах, останнім часом Лариса все частіше опиняється в центрі уваги завдяки проекту "Давай одружимося" на Першому каналі. Особливу увагу привертають гострі висловлювання ведучої, які миттєво розлітаються на цитати в мережі. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачам згадати найкращі висловлювання Лариси Гузєєвої.

Лариса Гузєєва

Лариса Гузєєва

msn.com

Гострі висловлювання Лариси Гузєєвої

Про шлюб

  • "Життя нудне, не завжди шлюб виправдовує очікування: чекаєш феєрверку, а починаються будні. Потрібно заміж виходити або одружуватися, коли ви полюбите будні, коли вам у радість буде удвох дивитися телевізор і народжувати дітей"

  • "Шлюби, як це не дивно, роз'їдають не зради, а заздрість: один успішний, а інший – ні"

  • "Виходячи заміж, важливо пам'ятати, що ви виходите за готового чоловіка. Таким, яким він є, він буде завжди"

  • "У шлюбі дві функції: можна увійти, а можна вийти!"

Лариса Гузєєва

Лариса Гузєєва

kp.ru

Про чоловіків

  • "Якщо чоловік не хоче від вас дитину, він вас не хоче, він вас не любить. Чоловік, який закоханий, перше, про що просить: народи"

  • "Хороших чоловіків розбирають ще цуценятами"

  • "Чоловіки можуть бути рішучими тільки в одному випадку

    – відкинути ковдру на ліжку, й сказати" Welcome! "

  • "Чоловік

    – він жива людина!"

  • "Чоловік як пісок. Якщо ти затискаєш його в кулаці, він починає висипатися крізь пальці. А ти розтисни долоню

    – жодна піщинка нікуди не дінеться"

Лариса Гузєєва

Лариса Гузєєва

rambler.ru

Про життя

  • "Більше не слухайте бабусь. Вони, знаєте, самі наковбасять по життю, а потім зображують перед нами, що вони таки прямо всі кульбаби"

  • "Навіть якщо в ліжку застукали

    – кажи, що грілася! Замерзла як собака!"

  • "Якщо кохають по-справжньому, то кохають і розмір ваших сідниць, і ваші антигруди!"

  • "Зрада є зрада. І неважливо, чи будете ви стрибати в ліжко, чи повільно заповзати"

Лариса Гузєєва

Лариса Гузєєва

utro.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська телеведуча Лариса Гузєєва різко відповіла своїй підписниці в соцмережах на зауваження про брудні вікна.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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