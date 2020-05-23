Ларисі Гузєєвій – 61: гострі висловлювання зірки "Давай одружимося" про життя та чоловіків

23 травня російська актриса, телеведуча й зірка шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва відзначає день народження. Їй виповнюється 61 рік.

Незважаючи на те, що за плечима артистки багато ролей у популярних картинах, останнім часом Лариса все частіше опиняється в центрі уваги завдяки проекту "Давай одружимося" на Першому каналі. Особливу увагу привертають гострі висловлювання ведучої, які миттєво розлітаються на цитати в мережі. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачам згадати найкращі висловлювання Лариси Гузєєвої.

Лариса Гузєєва msn.com

Гострі висловлювання Лариси Гузєєвої

Про шлюб

"Життя нудне, не завжди шлюб виправдовує очікування: чекаєш феєрверку, а починаються будні. Потрібно заміж виходити або одружуватися, коли ви полюбите будні, коли вам у радість буде удвох дивитися телевізор і народжувати дітей"

"Шлюби, як це не дивно, роз'їдають не зради, а заздрість: один успішний, а інший – ні"

"Виходячи заміж, важливо пам'ятати, що ви виходите за готового чоловіка. Таким, яким він є, він буде завжди"

"У шлюбі дві функції: можна увійти, а можна вийти!"

Лариса Гузєєва kp.ru

Про чоловіків

"Якщо чоловік не хоче від вас дитину, він вас не хоче, він вас не любить. Чоловік, який закоханий, перше, про що просить: народи"

"Хороших чоловіків розбирають ще цуценятами"

"Чоловіки можуть бути рішучими тільки в одному випадку – відкинути ковдру на ліжку, й сказати" Welcome! "

"Чоловік – він жива людина!"

"Чоловік як пісок. Якщо ти затискаєш його в кулаці, він починає висипатися крізь пальці. А ти розтисни долоню – жодна піщинка нікуди не дінеться"

Лариса Гузєєва rambler.ru

Про життя

"Більше не слухайте бабусь. Вони, знаєте, самі наковбасять по життю, а потім зображують перед нами, що вони таки прямо всі кульбаби"

"Навіть якщо в ліжку застукали – кажи, що грілася! Замерзла як собака!"

"Якщо кохають по-справжньому, то кохають і розмір ваших сідниць, і ваші антигруди!"

"Зрада є зрада. І неважливо, чи будете ви стрибати в ліжко, чи повільно заповзати"

Лариса Гузєєва utro.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська телеведуча Лариса Гузєєва різко відповіла своїй підписниці в соцмережах на зауваження про брудні вікна.

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