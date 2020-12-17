Лана Дель Рей заручилася з хлопцем із сайту знайомств – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що 35-річна американська співачка Лана Дель Рей виходить заміж за хлопця, з яким познайомилася на сайті знайомств. Її коханого звуть Клейтон Джонсон, вони разом усього кілька місяців.

Так, нещодавно на пальці артистки помітили каблучку з великим каменем. Знаменитість активно ділиться із шанувальниками фото, на якому добре видно прикрасу. Про це повідомляє видання People.

Згідно з інсайдером джерела, Джонсон зробив пропозицію вийти заміж Лані зовсім нещодавно. Але представники зірки поки ніяк не коментують цю інформацію.

Варто зазначити, що про стосунки співачки і Джонсона майже нічого не відомо. У джерелі розповіли, що пара познайомилася на сайті знайомств близько пів року тому.

Нагадаємо, Лана Дель Рей – американська співачка, авторка пісень і поетеса. Її музика була відзначена критиками за кінематографічний стиль, заклопотаність трагічними стосунками і меланхолією, а також за відсилання до американської попкультури, зокрема, 1950-х і 1960-х років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Лани Дель Рей виявили серйозну хворобу.