Лайма Вайкуле в Києві почне розмовляти українською мовою

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле візьметься за вивчення української мови, щоб спілкуватися нею з глядачами під час осіннього туру.

Після завершення свого фестивалю "Рандеву", який вперше за п'ятирічну історію в цьому році виїхав за межі Латвії і вперше пройшов в Одесі, "сама народна" латвійська співачка в листопаді вирушає у великий всеукраїнський тур! Сім міст побачать нову програму Вайкуле! У столиці артистка виступить 30 листопада під Палаці "Україна"!

"Концерти будуть складатися з шлягерів і нових пісень. Люди все одно люблять те, що знають. Як би я ні крутилася, ні крутилася і ні бажала вставити щось нове, - старе не можна виключити. Будуть дуети. Разом

зі мною в Україну приїде співак з Риги - Яніс Стібеліс. Краще нього пісню Раймонда Паулса "Любов настала" ніхто не заспіває. Але несподівані зіркові гості теж готуються до цього концерту ".

Латвійська гостя обіцяє, що заспіває і українською мовою.

"Я вже почала його розуміти. Чи не на 100%, але на 80 - точно. Страшно співати іншою мовою. Це повага і відповідальність. Але я буду намагатися!", - каже Вайкуле.

Нова програма Лайми Вайкуле не потребує якомусь особливому назві. Достатньо написати на афіші тільки два слова – її ім'я і прізвище. Вона поза часом, поза модою і поза політикою. І, тим не менше, кожен рік Лайма підносить глядачам щось таке, що дозволяє їй зберігати свій статус актуальною, сучасною і модною артистки.

У Вайкуле безліч титулів! Для одних вона еталон жіночності, елегантності, ікона стилю, справжня леді ... Інших дивують її енергія, шарм і харизма.

Одна з глядачок, залишаючи майданчик Літнього театру "Морвокзал" в Одесі (в цьому році в серпні там проходив її фестиваль), сказала просто і лаконічно: "Для мене Лайма одна з найкрасивіших жінок

моєї всесвіту ".

Але Лайма не любить яскравих епітетів на свою адресу, каже, що підвищена увага до її персони поза сценою - для неї великий стрес. Тому є одна порада: давайте подивимося на Лайму на сцені!

Нагадаємо, концерт Лайми Вайкуле відбудеться в Києві 30 листопада в Палаці "Україна".

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