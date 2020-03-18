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18 березня • оновлено в 12:50
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Lady Gaga знялася повністю оголеною для популярного журналу. Яскраві фото

1.7т
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Популярна американська співачка і актриса Lady Gaga прикрасила обкладинку журналу Paper Magazine. Вона постала в незвичному образі і знялася повністю оголеною.

Фото зірка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Lady Gaga знялася повністю оголеною для популярного журналу. Яскраві фото

instagram.com/ladygaga

Футуристична фотосесія, реалізована художником Фредеріком Хейманом, була створена за допомогою 3D-сканування і комп'ютерної візуалізації.

Lady Gaga знялася повністю оголеною для популярного журналу. Яскраві фото

instagram.com/ladygaga

"Я погодилася бути оголеною перед усіма в цій кімнаті. Я вважаю, що ми творимо мистецтво. І це не порнографія", - заявила Гага перед початком зйомки.
Lady Gaga знялася повністю оголеною для популярного журналу. Яскраві фото

instagram.com/ladygaga

В інтерв'ю з Paper Magazine Гага розповіла про свою депресію і бажання стати щасливою.

@papermagazine

Публікація від Lady Gaga (@ladygaga)

@papermagazine

Публікація від Lady Gaga (@ladygaga)

@papermagazine

Публікація від Lady Gaga (@ladygaga)

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська актриса, зірка серіалу "Універ" Настасья Самбурська розбурхала мережу відвертим фото. На ньому вона позувала в яскравій білизні.

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Автор
Марія Дідик
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