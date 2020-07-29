Квіткова розповіла про курйоз, який трапився перед весіллям з "Холостяком"

Квіткова розповіла про курйоз, який трапився перед весіллям з Добриніним. Апостроф

Обраниця головного героя "Холостяка-9" Даша Квіткова поділилася з шанувальниками курйозною історією, яка трапилася за два тижні до весілля з Микитою Добриніним.

Дівчина розповіла про ситуацію на своїй сторінці в Instagram. Раніше подружжя повідомило, що весільна церемонія відбудеться 12 серпня.

За лічені дні до свята парі довелося змінити локацію. Закохані планували зібрати гостей на терасі на даху. Весілля мало бути тематичнам під назвою "Кохання серед вогнів великого міста". Проте сусідам такі плани не сподобалися.

Пара змінила локацію за два тижні перед весіллям Instagram @kvittkova

"Неспокійні сусіди скаржаться на нашу терасу, тому там навіть мікрофони включати не можна. У терміновому порядку шукали і домовлялися за нове місце (а вибір був маленький, так як два тижні залишилося), плюс нове меню і перерахунок технічних питань", – відзначила Квіткова.

Також 21-річна обраниця "Холостяка" зізналася, що весілля обійшлося парі недешево. Проте подружжя не звертає уваги на цифри, а намагаються зробити свято "максимально класним".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня 32-річний Микита й 21-річна Даша офіційно зареєстрували шлюб в київському РАЦСі. На церемонію прийшли близькі родичі й друзі.