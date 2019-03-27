Квентіну Тарантіно - 56: як змінювався знаменитий режисер

27 березня американський режисер Квентін Тарантіно відзначає свій День народження. Йому виповнюється 56 років. Він прославився завдяки таким фільмам, як "Кримінальне чтиво", "Вбити Білла", "Від заходу до світанку", "4 кімнати", "Мерзенна вісімка".

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як змінювався легендарний кінорежисер і які фільми він зняв.

Квентін Тарантіно народився 27 березня 1963 року в Ноксвілл. Батьки майбутнього режисера розлучилися ще до його народження і спілкування з батьком у нього не склалося. У 15 років Тарантіно кинув школу і влаштувався білетером в кінотеатр. Ця робота допомогла йому в майбутньому краще розуміти смаки глядачів. Крім того, вечорами він ходив на курси акторської майстерності.

У кіно Тарантіно потрапив, як сценарист. Його перша робота "Скажені пси" стала неймовірно популярною, незважаючи на те, що сценарій був написаний за три тижні, а сама стрічка знята за місяць.

Успіх і визнання прийшли до Тарантіно після "Кримінального чтива", що вийшов в прокат в 1994 році.

У фільмі "Від заходу до світанку", що вийшов в 1995 році, режисер запам'ятався глядачам не тільки, як "автор" фільму, але і як актор. Він зіграв роль Річі Гекко.

Потім настала режисерська пауза в довжиною 3 роки, після якої Тарантіно зняв картину "Джекі Браун".

Повернення Квентіна Тарантіно, як режисера відбулося в 2003 році, коли в прокат вийшла перша частина картини "Вбити Білла". У головній ролі знялася Ума Турман.

Особливий стиль фільмів Тарантіно складно не помітити. Сюжет завжди тримає глядача в напрузі. Також режисер часто використовує прийом "мексиканського тупика", коли кілька персонажів направляють зброю один на одного. Незважаючи на те, що сам Тарантіно не любить і не переносить насильства в його фільмах є багато жорстоких і "кривавих" сцен.

Також, режисер включає в фільми жіночі ступні крупним планом – це фішка майстра.

Фільми Квентіна Тарантіно:

Від Заходу до світанку

Кримінальне чтиво

Безславні виродки

Джанго

Вбити Білла

Мерзенна вісімка

Як раніше писав OBOZREVATEL, з'явився перший трейлер дев'ятого фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" з Бредом Піттом і Леонардо Ді Капріо, в головних ролях. Як стало відомо раніше, в зйомках також взяли участь Марго Роббі, Аль Пачіно та зірка серіалу "Беверлі-Хіллз 90210" Люк Перрі, який пішов з життя в березні цього року. Проект Тарантіно став для актора останнім.

Дія фільму відбувається у 1969 році і розповідає про колишню зірку телевізійних вестернів (Ді Капріо) і його постійного дублера (Пітт), які намагаються вижити в новому Голлівуді. При цьому вони живуть по сусідству з Шерон Тейт (Роббі) - актрисою і моделлю, убитою спільниками Чарлза Менсона.

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