Квартири, вілли та будинок: розкрито факти про майно Єфремова
Російський актор Михайло Єфремов, який 8 червня став учасником смертельної ДТП в центрі Москви, володіє нерухомістю вартістю близько 500 мільйонів рублів.
Про це повідомляє видання "Дни.ру". За словами інсайдерів, у 2004 році артист продав 4-кімнатну квартиру легендарного батька Олега Єфремова на Тверській. І купив собі нову в будинку 4/5 в Плотниковом провулку біля Арбата. Зазначається, що 4 кімнати там стоять близько 120 мільйонів рублів.
Володіє Єфремов й нерухомістю поблизу курортної Юрмали. У 2013 році він придбав собі дві вілли в селищі Меллужі, кожна з яких коштує близько 200 – 300 тисяч євро.
Крім того, наголошується, що кілька років тому Єфремов оформив в одному з банків кредит на будівництво свого будинку в Підмосков'ї, в Троїце-Ликова.
"Таким чином, вартість всієї нерухомості Єфремова сьогодні наближається до 500 мільйонів рублів", – заявило видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.