Квартири, вілли та будинок: розкрито факти про майно Єфремова

Російський актор Михайло Єфремов, який 8 червня став учасником смертельної ДТП в центрі Москви, володіє нерухомістю вартістю близько 500 мільйонів рублів.

Про це повідомляє видання "Дни.ру". За словами інсайдерів, у 2004 році артист продав 4-кімнатну квартиру легендарного батька Олега Єфремова на Тверській. І купив собі нову в будинку 4/5 в Плотниковом провулку біля Арбата. Зазначається, що 4 кімнати там стоять близько 120 мільйонів рублів.

Михайло Єфремов 112.ua

Володіє Єфремов й нерухомістю поблизу курортної Юрмали. У 2013 році він придбав собі дві вілли в селищі Меллужі, кожна з яких коштує близько 200 – 300 тисяч євро.

Михайло Єфремов hellomagazine.com

Крім того, наголошується, що кілька років тому Єфремов оформив в одному з банків кредит на будівництво свого будинку в Підмосков'ї, в Троїце-Ликова.

"Таким чином, вартість всієї нерухомості Єфремова сьогодні наближається до 500 мільйонів рублів", – заявило видання.

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