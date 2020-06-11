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11 червня • оновлено в 16:05
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Квартири, вілли та будинок: розкрито факти про майно Єфремова

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Російський актор Михайло Єфремов, який 8 червня став учасником смертельної ДТП в центрі Москви, володіє нерухомістю вартістю близько 500 мільйонів рублів.

Про це повідомляє видання "Дни.ру". За словами інсайдерів, у 2004 році артист продав 4-кімнатну квартиру легендарного батька Олега Єфремова на Тверській. І купив собі нову в будинку 4/5 в Плотниковом провулку біля Арбата. Зазначається, що 4 кімнати там стоять близько 120 мільйонів рублів.

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

112.ua

Володіє Єфремов й нерухомістю поблизу курортної Юрмали. У 2013 році він придбав собі дві вілли в селищі Меллужі, кожна з яких коштує близько 200 – 300 тисяч євро.

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

hellomagazine.com

Крім того, наголошується, що кілька років тому Єфремов оформив в одному з банків кредит на будівництво свого будинку в Підмосков'ї, в Троїце-Ликова.

"Таким чином, вартість всієї нерухомості Єфремова сьогодні наближається до 500 мільйонів рублів", – заявило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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