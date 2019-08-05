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Квартири по всьому світу і мільйони на рахунках: розкрилася правда про спадщину Віллі Токарєва

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Стало відомо, яку спадщину залишив відомий російський шансоньє Віллі Токарєв, котрий помер у неділю, 4 серпня.

Так, у сім'ї артиста залишилася елітна нерухомість, а також значні суми на рахунках. Його майно успадкують діти, пише "Комсомольская правда".

Віллі Токарєв був одружений тричі. У нього залишилося четверо дітей: троє синів і донька, тож майно буде розділено між ними.

Віллі Токарєв

Віллі Токарєв

АіФ

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Співак був мільйонером, він багато виступав і отримував солідні гонорари. У Криму в Токарєва була двокімнатна квартира з видом на море (приблизно $200 тис.) І яхта. У Москві на музиканта записані апартаменти вартістю до 900 тисяч доларів. Також він був власником елітного житла в Нью-Йорку, США.

Авторські відрахування за пісні Токарєва в рівних частинах будуть отримувати його діти і вдова Токарєва, яка живе в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський шансоньє Віллі Токарєв помер через онкологічне захворювання.

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