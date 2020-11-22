"Квартал 95" пояснив, чому Зеленський грав на роялі "без рук"

Obozrevatel Люди 09:32, 22.11.2020 Оновлено: 09:55, 22.11.2020

Студія "Квартал 95" згадала архівний номер Володимира Зеленського, коли той грав на роялі "без рук".

Під час концерту Кошовий вирішив пояснити "безкультурну" поведінку колишнього учасника їхньої команди.

Гуморист заспівав пісню, у якій були також помічені інші експрезиденти України, що нібито мали талант. Зокрема, Кучма грав на гітарі, Янукович співав, а Порошенко танцював. А ось Зеленський грав на роялі "без рук".

Володимир Зеленський грає на роялі "без рук".
Prts Sc із відео

За словами студії "Кварталу 95", Зеленський грав на музичному інструменті Путіна.

"Лише лінивий не підколов:

Мовляв, не може пан президент класти ось так от на інструмент,

Але є один момент – ось той самий інструмент", – заспівав гуморист, на екрані за яким з'явилися кадри з музикуванням російського президента.

"І замкнулося коло – не дарма на ньому грав мій друг", – завершив пісню Кошовий.

Дивіться також оригінальне відео з грою Зеленського на роялі без рук.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, "Квартал 95" потролив Фокіна за заяви в ТКГ.

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