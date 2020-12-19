"Кварталу 95" довелося перенести прем'єру мультфільму про "бовдура, який посів трон"

Obozrevatel Кіно 12:07, 19.12.2020 Оновлено: 12:25, 19.12.2020

Студія "Квартал 95" повідомила про те, що організатори перенесли прем'єру анімаційного фільму "Гулівер повертається".

Як повідомляється на офіційній сторінці в Facebook, вихід мультфільму запланований на весну 2021 року. Стрічку збиралися показати 24 грудня, але скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу і нестабільною ситуацією в країні.

Причина скасування прем'єри мультфільму.
Facebook "Гулівер повертається"

Раніше творці мультфільму "Гулівер повертається" розповіли глядачеві трохи про сюжет. За їхніми словами, цей анімаційний фільм буде цікавий як дітям завдяки пригодам і гумору героїв, так і батькам завдяки актуальному соціальному і навіть політичного підтексту.

"Гулівер отримує лист, в якому його просять про допомогу жителі Ліліпутії. Край в страшному занепаді, тому без хорошого і мудрого велетня їм не обійтися. Трон зайняв неймовірний дурень і кожен відчуває на собі важкі наслідки його дурості. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли у самого не все гаразд? " – йдеться в анонсі.

Плакат мультфільму "Гулівер повертається".
Facebook "Гулівер повертається"

Варто відзначити, що мультфільм від студії "Квартал 95" презентували в Берліні в рамках кінофестивалю Berlinale. Крім того, він брав участь в світовому кіноринку Marche du Film в Каннах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відбулася прем'єра фільму "Казка старого мельника" . Картина була знята за книгою письменника Сергія Ухачевского.

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